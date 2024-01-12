В 2023 году на поддержку пленных было направлено почти 660 млн грн, - Минреинтеграции

В 2023 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий направило 658 миллионов гривен в качестве государственной помощи лицам, освобожденным из плена. Также выплаты получили члены семей находящихся в плену лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Речь идет об единовременной и ежегодной помощи в размере 100 тысяч гривен.

"Деньги были перечислены на банковские счета освобожденным из плена и семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных", - отмечается в пресс-релизе.

В министерстве добавили, что факты лишения свободы этих лиц в результате вооруженной агрессии против Украины установила соответствующая комиссия, работающая при Минреинтеграции.

Отмечается, что в текущем году Минреинтеграции продолжит перечислять средства на выплаты такой государственной помощи бывшим пленным, а также членам семей лиц, находящихся во враждебном плену.

Напомним, в ноябре 2023 года правительство усовершенствовало механизм поддержки пленных и членов их семей, приняв соответствующий проект Постановления, разработанный Минреинтеграции по поручению премьер-министра.

Отмечается, что принятие этого решения будет способствовать реализации государственной политики правовой и социальной защиты освобожденных из плена, а также семей военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных.

Фото: ua.depositphotos.com