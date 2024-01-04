Наши - дома. Украина вернула из российского плена более 200 военных и гражданских

Из российского плена в Украину вернулись 230 пленных. Среди них – пленные с Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь". Спасибо всем, кто при всех трудностях возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе", - говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что среди пленных, которых удалось вернуть домой – защитники острова Змеиный и пленные с ЧАЭС. В частности, по его словам, враг держал в плену гражданских преподавателей, а также полицейского, который до последнего оставался в Мариуполе, развозил гуманитарную помощь людям.

"Тяжелый обмен после длительной паузы. Это результат, который дался большими усилиями команды. Я счастлив за родственников тех, кто встретит дома своих родных. Они ждали их так долго", - написал Ермак, поблагодарив Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Продолжаем работу. У нас четкая задача от Владимира Зеленского – вернуть всех. Работаем", - подчеркнул он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что среди вернувшихся домой защитников: представителей Вооруженных Сил Украины – 130 (в том числе ТрО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Вместе с тем, среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести (48 человек).

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец также приветствовал всех с радостным событием.

"Какое счастье сообщить, что сегодня, 3 января, радостная весть облетит всю Украину, ведь домой возвращаются защитники, долго находившиеся во вражеском плену. Поздравляем защитников на Родине!", - написал он в своем телеграм-канале.

Лубинец отметил, что дальше защитников ждут медицинское освидетельствование, помощь с восстановлением документов, карточек и реабилитация.

Пауза в обмене пленными между Украиной и Россией

Напомним, с лета 2023 года Россия и Украина фактически перестали обмениваться военнопленными. Последний обмен прошел еще 7 августа. Тогда удалось вернуть в Украину из российского плена еще 22 украинских воинов, а 6 июля из российского плена удалось вернуть домой 45 человек. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.

В Координационном штабе рассказали, что Украине нет смысла содержать российских пленных, она готова к диалогу и выдвигает российской стороне разные предложения, однако Россия временно прекратила обмены. По словам представителя Штаба Петра Яценко, в Кремле пытаются таким образом пытаться давить на украинское общество и сформировать впечатление, что украинские власти не занимаются этим вопросом.