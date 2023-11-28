В Координационном штабе рассказали, почему приостановился обмен пленными

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Украине нет смысла содержать российских пленных, она готова к диалогу и выдвигает российской стороне разные предложения, однако именно Россия временно прекратила обмены.

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Об этом Яценко рассказал в интервью "Суспильному".

В Кремле пытаются таким образом давить на украинское общество и сформировать впечатление, что украинская власть не занимается этим вопросом.

"Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите! Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены", - говорит Яценко.

По его словам, Украина вместе с Международным комитетом Красного Креста создали координационный штаб и так называемые смешанные медицинские комиссии, предусмотренные в Третьей Женевской конвенции. Туда входят два представители нейтральной страны и один представитель удерживающей страны, то есть Украины. Аналогичную комиссию должны сформировать и российская сторона.

Яценко добавил, что Украина направила российской стороне письмо от имени секретаря координационного штаба генерала Дмитрия Усова, в котором подчеркнула, что Россия тоже должна выполнять подписанные ими международные соглашения и договоренности.

По его словам, представители Кремля на дипломатическом уровне и в ООН постоянно утверждают, что все соблюдают, но реально не делают.

Сколько украинцев находится в плену

Как сообщает прес-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, по состоянию на 17 ноября в плену россиян находились 4337 украинцев. 1953 г. из этого количества удалось вернуть домой.

Отметим, что с лета Россия и Украина фактически перестали обмениваться военнопленными. Последний обмен прошел еще седьмого августа. Тогда удалось вернуть в Украину из российского плена еще 22 украинских воинов, а 6 июля из российского плена удалось вернуть домой 45 человек. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двое гражданских.