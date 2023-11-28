У Координаційному штабі розповіли, чому призупинився обмін полоненими

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Україні нема сенсу утримувати російських полонених, вона готова до діалогу і висуває російській стороні різні пропозиції, проте саме Росія тимчасово припинила обміни.

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Про це Яценко розповів в інтерв'ю "Суспільному".

У Кремлі намагаються таким чином намагаються тиснути на українське суспільство і сформувати враження, що українська влада не займається цим питанням.

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота іде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни", — каже Яценко.

За його словами, Україна разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста створили координаційний штаб та звані змішані медичні комісії, які передбачений в Третій Женевській конвенції. Туди входять два представники нейтральної країни і один представник країни, яка утримує, тобто України. Аналогічну комісію мали б сформувати і російська сторона.

Яценко додав, що Україна направила російській стороні лист від імені секретаря координаційного штабу генерала Дмитра Усова, в якому наголосила, що Росія теж повинна виконувати міжнародні угоди і домовленості, які вони підписали.

За його словами, представники Кремля на дипломатичному рівні та в ООН постійно стверджують, що всього дотримуються, але реально не роблять.

Скільки українців перебуває у полоні

Як повідомляє пресслужба Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, станом на 17 листопада в полоні росіян перебували 4 337 українців. 1953 з цієї кількості вдалося повернути додому.

Зауважимо, з літа Росія та Україна фактично перестали обмінюватись військовополоненими. Останній обмін відбувся ще сьомого серпня. Тоді вдалося повернути в Україну з російського полону ще 22 українських воїнів, а 6 липня з російського полону вдалося повернути додому 45 людей. Серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.