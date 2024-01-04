Наші – вдома. Україна повернула з російського полону понад 200 військових і цивільних

З російського полону в Україну повернулися 230 полонених. Серед них – полонені з Чорнобильської АЕС та острова Зміїний.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що серед полонених, яких вдалося повернути додому – оборонці острова Зміїний та полонені з ЧАЕС. Зокрема, за його словами, ворог тримав у полоні цивільних викладачів, а також поліцейського, який до останнього лишався в Маріуполі, розвозив гуманітарну допомогу людям.

"Важкий обмін після тривалої паузи. Це результат, який дався великими зусиллями команди. Я щасливий за родичів тих, хто зустріне вдома своїх рідних. Вони чекали їх так довго", - написав Єрмак, подякувавши Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Продовжуємо роботу. В нас чітке завдання від Володимира Зеленського - повернути всіх. Працюємо", - наголосив він.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед захисників, які повернулись додому: представників Збройних Сил України – 130 (у тому числі ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Разом з тим, серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти (48 осіб).

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець також привітав всіх з радісною подією.

"Яке щастя повідомити, що сьогодні, 3 січня, радісна звістка облетить всю Україну, адже додому повертаються захисники, які тривалий час перебували у ворожому полоні. Вітаємо оборонців на Батьківщині!", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Лубінець зазначив, що далі захисників чекають медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація.

Пауза в обміні полоненими між Україною та Росією

Нагадаємо, з літа 2023 року Росія та Україна фактично перестали обмінюватись військовополоненими. Останній обмін відбувся ще 7 серпня. Тоді вдалося повернути в Україну з російського полону ще 22 українських воїнів, а 6 липня з російського полону вдалося повернути додому 45 людей. Серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двоє цивільних.

У Координаційному штабі розповіли, що Україні нема сенсу утримувати російських полонених, вона готова до діалогу і висуває російській стороні різні пропозиції, проте саме Росія тимчасово припинила обміни. За словами представника Штабу Петра Яценко, у Кремлі намагаються таким чином намагаються тиснути на українське суспільство і сформувати враження, що українська влада не займається цим питанням.