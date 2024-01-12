У 2023 році на підтримку полонених було спрямовано майже 660 млн грн, - Мінреінтеграції

У 2023 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій направило 658 мільйонів гривень в якості державної допомоги особам, яких було звільнено з полону. Також виплати отримали члени сімей осіб, що в даний момент перебувають у полоні.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Йдеться про одноразову та щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

"Гроші були перераховані на банківські рахунки звільненим з полону й родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених", - зазначається у пресрелізі.

У міністерстві додали, що факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

Наголошується, що цьогоріч Мінреінтеграції продовжить перераховувати кошти на виплати такої державної допомоги колишнім полоненим, а також членам сімей осіб, які перебувають у ворожому полоні.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Уряд вдосконалив механізм підтримки полонених та членів їхніх сімей, ухваливши відповідний проєкт Постанови, який був розроблений Мінреінтеграції за дорученням прем’єр-міністра.

Зазначається, що ухвалення цього рішення сприятиме реалізації державної політики щодо правового та соціального захисту звільнених із полону, а також родин військовополонених, цивільних заручників і політв’язнів.

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