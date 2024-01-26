В Украину вернули тела 77 погибших военных

Сегодня, 26 января, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 77 погибших украинских защитников.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там отмечают, что состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины.

"Работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время. Погибшие защитники Украины были возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах"), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство обеспечит перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Напомним, 22 декабря удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину 66 тел погибших украинских воинов.