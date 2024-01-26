В Україну повернули тіла 77 загиблих військових

Сьогодні, 26 січня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 77 полеглих українських захисників.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зауважують, що відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 оборонців України.

"Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Полеглих оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомство забезпечить перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, 22 грудня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну 66 тіл загиблих українських воїнів.