Сегодня благодаря совместным усилиям различных структур сектора безопасности и обороны Украины состоялась передача тел 66 погибших украинских воинов.

Об этом сообщило Минреинтеграция.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины возьмут на себя ответственность за перевозку репатриированных тел и останков в специализированные государственные учреждения.

Там они будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно медицинским экспертам для последующего установления лиц погибших.

Напомним, 20 ноября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 94 погибших защитников. Соответственно, россиянам были переданы тела погибших комбатантов.

Общие потери сторон в войне в Украине

Заметим, The New York Times писало, что к концу августа общее количество военнослужащих, убитых и раненых с обеих сторон войны в Украине за полтора года, прошедших с начала полномасштабного вторжения РФ, приближается к 500 тысячам.

При этом оценить количество потерь сложно, поскольку Москва регулярно занижает количество погибших и раненых в войне, а Киев не разглашает официальных цифр.

Потери российских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тысячам. Это число включает около 120000 погибших и от 170000 до 180000 раненых военных. Российские цифры превосходят украинские цифры, которые официальные лица оценивают около 70 000 убитых и от 100 000 до 120 000 раненых.

За полтора года число погибших украинских военных уже превысило число американских военных, погибших в течение почти двух десятилетий пребывания подразделений США во Вьетнаме (примерно 58 000), и примерно равно количеству убитых афганских сил безопасности за всю войну в Афганистан, с 2001 по 2021 год. год (около 69 тысяч).