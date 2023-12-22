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Украина смогла вернуть тела еще 66 погибших защитников
Сегодня благодаря совместным усилиям различных структур сектора безопасности и обороны Украины состоялась передача тел 66 погибших украинских воинов.
Об этом сообщило Минреинтеграция.
Сообщается, что Вооруженные силы Украины возьмут на себя ответственность за перевозку репатриированных тел и останков в специализированные государственные учреждения.
Там они будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно медицинским экспертам для последующего установления лиц погибших.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, 20 ноября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 94 погибших защитников. Соответственно, россиянам были переданы тела погибших комбатантов.
Общие потери сторон в войне в Украине
Заметим, The New York Times писало, что к концу августа общее количество военнослужащих, убитых и раненых с обеих сторон войны в Украине за полтора года, прошедших с начала полномасштабного вторжения РФ, приближается к 500 тысячам.
При этом оценить количество потерь сложно, поскольку Москва регулярно занижает количество погибших и раненых в войне, а Киев не разглашает официальных цифр.
Потери российских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тысячам. Это число включает около 120000 погибших и от 170000 до 180000 раненых военных. Российские цифры превосходят украинские цифры, которые официальные лица оценивают около 70 000 убитых и от 100 000 до 120 000 раненых.
За полтора года число погибших украинских военных уже превысило число американских военных, погибших в течение почти двух десятилетий пребывания подразделений США во Вьетнаме (примерно 58 000), и примерно равно количеству убитых афганских сил безопасности за всю войну в Афганистан, с 2001 по 2021 год. год (около 69 тысяч).