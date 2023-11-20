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Украина вернула тела еще 94 погибших военных
20 ноября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 94 погибших защитников. Соответственно, россиянам были переданы тела погибших комбатантов.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Сегодня удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 94 защитника Украины. Согласно нормам Международного гуманитарного права противоположной стороне передано тела (останки) комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, ВСУ обеспечат транспортировку тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения и передадут их представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для дальнейшего определения лиц погибших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 27 октября удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 50 павших украинских защитников.
Общие потери сторон в войне в Украине
Отметим, The New York Times писало, что к концу августа общее количество военнослужащих, убитых и раненых с обеих сторон войны в Украине за полтора года, прошедших с начала полномасштабного вторжения РФ, приближается к 500 тысячам.
При этом оценить количество потерь сложно, поскольку Москва регулярно занижает количество погибших и раненых в войне, а Киев не разглашает официальных цифр.
Потери российских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тысячам. Это число включает около 120000 погибших и от 170000 до 180000 раненых военных. Российские цифры превосходят украинские цифры, которые официальные лица оценивают около 70 000 убитых и от 100 000 до 120 000 раненых.
За полтора года число погибших украинских военных уже превысило число американских военных, погибших в течение почти двух десятилетий пребывания подразделений США во Вьетнаме (приблизительно 58 000), и примерно равно количеству убитых афганских сил безопасности за всю войну в Афганистан, с 2001 по 2021 год. год (около 69 тысяч).