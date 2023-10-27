Украина вернула тела 50 погибших военнослужащих

Сегодня, 27 октября, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 50 погибших украинских защитников.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (остатки) 50 погибших (умерших) защитников Украины", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Обмен осуществлялся Координационным штабом по обращению с военнопленными и стал возможным благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВСУ, ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

Напомним, 6 октября удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела 64 погибших украинских защитников.