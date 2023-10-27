Україна повернула тіла 50 полеглих військовослужбовців

Сьогодні, 27 жовтня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 50 полеглих українських захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення слідчих дій та судових експертиз.

Обмін здійснювався Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та став можливим завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ, ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 6 жовтня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла 64 полеглих українських захисників.