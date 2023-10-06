Україна повернула тіла 64 полеглих військовослужбовців

Сьогодні, 6 жовтня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 64 полеглих українських захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Натомість Україна, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, передала російській стороні тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку із збройною агресією проти України.

"Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, щоУкраїна не припиняє та продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів в межах норм Міжнародного Гуманітарного Права щодо встановлення місцезнаходження оборонців України, які зникли безвісти або потрапили до полону у зв’язку із збройною агресією проти України, з метою їх подальшого повернення на підконтрольну Уряду України територію.

Повернення тіл здійснювалося Координаційним штабом при взаємодії з СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС, Держприкордонслужбою та іншими представництвами, а також за безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 15 вересня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 51 полеглого українського військовослужбовця.