Україна повернула тіла 51 загиблого військовослужбовця

Сьогодні, 15 вересня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 51 полеглого українського військовослужбовця.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого оборонця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських Оборонців.

Тіла українських захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, 29 серпня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 84 полеглих українських захисників.