Украина вернула тела 51 погибшего военнослужащего

Сегодня, 15 сентября, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 51 павшего украинского военнослужащего.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, Управлению гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управлению по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.

Всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских защитников.

Тела украинских защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Напомним, 29 августа удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 84 павших украинских защитников.