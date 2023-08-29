Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

Сьогодні, 29 серпня, вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 84 полеглих українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тіла українських захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Нагадаємо, 4 серпня відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Тоді вдалося повернути тіла ще 44 оборонців.

Реєстр зниклих безвісти

З травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тисяч осіб. Зауважимо, що саме за 2022 рік було зафіксовано приблизно 7200 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути тіла захисників, які загинули внаслідок російського теракту в Оленівці Донецької області, здійсненого в липні 2022 року.

В Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.