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В Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників
У п'ятницю, 4 серпня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла українських захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.
Реєстр зниклих безвісти
Нагадаємо, з травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тисяч осіб. Зауважимо, що саме за 2022 рік було зафіксовано приблизно 7200 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.
Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути тіла захисників, які загинули внаслідок російського теракту в Оленівці Донецької області, здійсненого в липні 2022 року.