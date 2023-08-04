В Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників.

У п'ятницю, 4 серпня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла українських захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Реєстр зниклих безвісти

Нагадаємо, з травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тисяч осіб. Зауважимо, що саме за 2022 рік було зафіксовано приблизно 7200 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути тіла захисників, які загинули внаслідок російського теракту в Оленівці Донецької області, здійсненого в липні 2022 року.