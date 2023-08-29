Украина вернула тела еще 84 погибших защитников

Сегодня, 29 августа, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 84 погибших украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ). Таким образом удалось вернуть тела еще 84 защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что репатриация тел с ВОТ произошла при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Тела украинских защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Отметим, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним, 4 августа прошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Тогда удалось вернуть тела еще 44 защитников.

Реестр пропавших без вести

С мая в Украине работает Единый реестр пропавших без вести, в котором уже зафиксированы данные о 24 тысячах человек. Заметим, что именно за 2022 год было зафиксировано около 7200 военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести. Среди них – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, правоохранители, сотрудники СБУ, пограничники.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть тела защитников, погибших в результате российского теракта в Оленивке Донецкой области, проведённого в июле 2022 года.

В Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.