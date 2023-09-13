Омбудсмен по пропавшим без вести подает в отставку: что произошло

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко подает заявление об отставке из-за того, что Правительство ограничило его полномочия.

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Об этом Котенко написал в Тelegram .

По его словам, вчера на заседании Кабинета Министров были внесены изменения в перечень полномочий Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Так, переговоры со страной-агрессором о возвращении тел, переданы Координационному штабу по обращению с военнопленными. Деятельность поисковых групп будет в ведении Генштаба ВСУ.

Работа с Единым реестром пропавших без вести теперь поручена Министерству внутренних дел.

Котенко поблагодарил все государственные органы, которые помогали ему и его команде.

"Многие планы мы пока не успели реализовать, но надеемся, что работа по поиску пропавших будет продолжаться государством до тех пор, пока не будут найдены и возвращены все жертвы этой ужасной войны", - подчеркнул Котенко.

Он добавил, что сейчас находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области, а по возвращении подаст заявление об отставке.

Сейчас идет передача функционала Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Генштаб ВСУ и МВД.

О номерах горячих линий этих ведомств, на которые смогут обратиться семьи пропавших без вести, будет проинформировано дополнительно.

Семьи пропавших лиц могут обратиться за помощью на горячую линию ОО «ГРУППА ПАТРИОТ» по телефону: 0 800 339 247 .