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- IT и Телеком
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Мобильные операторы будут резервировать номера погибших защитников: как заказать услугу
Мобильные операторы Kyivstar и lifecell будут резервировать номера погибших или пропавших украинских военных на 2 года.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу.
"Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в целом в течение 2 лет", - отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы зарезервировать номер нужно:
- обратиться в службу поддержки оператора. Kyivstar - 0800300466, lifecell - 0800205433;
- сообщить номер для резерва;
- указать, от кого обращение;
- ждать SMS с решением.
В настоящее время эта услуга работает в тестовом режиме.