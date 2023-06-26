АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших защитников: как заказать услугу

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших защитников: как заказать услугу
Фото: Минцифры

Мобильные операторы Kyivstar и lifecell будут резервировать номера погибших или пропавших украинских военных на 2 года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу.

"Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в целом в течение 2 лет", - отметил он.

Чтобы зарезервировать номер нужно:

  • обратиться в службу поддержки оператора. Kyivstar - 0800300466, lifecell - 0800205433;
  • сообщить номер для резерва;
  • указать, от кого обращение;
  • ждать SMS с решением.

В настоящее время эта услуга работает в тестовом режиме.

Автор:
Нина Комащенко