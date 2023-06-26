Мобильные операторы будут резервировать номера погибших защитников: как заказать услугу

Мобильные операторы Kyivstar и lifecell будут резервировать номера погибших или пропавших украинских военных на 2 года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу.

"Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в целом в течение 2 лет", - отметил он.

Чтобы зарезервировать номер нужно:

обратиться в службу поддержки оператора. Kyivstar - 0800300466, lifecell - 0800205433;

сообщить номер для резерва;

указать, от кого обращение;

ждать SMS с решением.

В настоящее время эта услуга работает в тестовом режиме.