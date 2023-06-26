Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих захисників: як замовити послугу

Мобільні оператори Kyivstar та lifecell резервуватимуть номери загиблих чи зниклих українських військових на 2 роки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж.

"Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років", - зазначив він.

Щоб зарезервувати номер потрібно:

звернутися до служби підтримки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433;

повідомити номер для резерву;

зазначити, від кого звернення;

очікувати SMS з рішенням.

Наразі ця послуга працює в тестовому режимі.