Омбудсмен з питань зниклих безвісти подає у відставку: що сталося

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подає заяву про відставку через те, що Уряд обмежив його повноваження.

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Про це Котенко написав у Тelegram.

За його словами, вчора на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл, передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ.

Натомість роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ.

Котенко подякував всім державним органам, які допомагали йому та його команді.

"Багато планів ми поки не встигли реалізувати, але сподіваємось, що робота по пошуку зниклих буде продовжуватись державою до тих пір, поки не буде знайдено та повернуто всіх жертв цієї жахливої війни", - наголосив Котенко.

Він додав, що наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області, а після повернення подасть заяву про відставку.

Зараз триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.

Про номери гарячих ліній цих відомств на які зможуть звернутися родини зниклих безвісти осіб буде проінформовано додатково.

Родини зниклих осіб наразі можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію ГО «ГРУПА ПАТРІОТ», яка й надалі буде опікуватися зниклими безвісти, за телефоном: 0 800 339 247.