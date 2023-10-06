Украина вернула тела 64 погибших военнослужащих

Сегодня, 6 октября, удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 64 погибших украинских защитников.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина, согласно нормам международного гуманитарного права, передала российской стороне тела (останки) комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины.

"Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины в определенные государственные специализированные учреждения для их передачи установленным порядком представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления лиц погибших", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Украина не прекращает и продолжает активно принимать все возможные законные меры в рамках норм Международного Гуманитарного Права по установлению местонахождение защитников Украины, пропавших без вести или попавших в плен в связи с вооруженной агрессией против Украины, с целью их дальнейшего возвращения на подконтрольную Правительству Украины территорию.

Возвращение тел осуществлялось Координационным штабом при взаимодействии с СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС, Госпогранслужбой и другими представительствами, а также при непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

Напомним, 15 сентября удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 51 павшего украинского военнослужащего.