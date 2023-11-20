Україна повернула тіла ще 94 полеглих військових

20 листопада на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 94 загиблих оборонців. Відповідно, росіянам було передано тіла загиблих комбатантів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України. Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ЗСУ забезпечать транспортування тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ і передадуть їх представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для подальшого визначення осіб загиблих.

Нагадаємо, 27 жовтня вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 50 полеглих українських захисників.

Загальні втрати сторін у війні в Україні

Зауважимо, The New York Times писало, що станом на кінець серпня загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку повномасштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

При цьому, оцінити кількість втрат важко, оскільки Москва регулярно занижує кількість загиблих і поранених у війні, а Київ не розголошує офіційних цифр.

Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тисяч. Це число включає близько 120 000 загиблих і від 170 000 до 180 000 поранених військових. Російські цифри перевершують українські цифри, які офіційні особи оцінюють у близько 70 000 убитих і від 100 000 до 120 000 поранених.

За півтора року кількість загиблих українських військових уже перевищила кількість американських військових, які загинули протягом майже двох десятиліть перебування підрозділів США у В’єтнамі (приблизно 58 000), і приблизно дорівнює кількості вбитих афганських сил безпеки за всю війну в Афганістан, з 2001 по 2021 рік (близько 69 000).