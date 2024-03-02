В Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл загиблих військових

Сім'ї військовослужбовців скаржаться на довготривалий термін ідентифікації невпізнаних тіл захисників. Наразі ідентифіковано 2800 тіл і фрагментів українських військових, триває пошук їхніх рідних.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зауважив, що отримує чисельні звернення членів сімей військовослужбовців із скаргами на довготривалий термін ідентифікації невпізнаних тіл захисників.

"Щодо цієї проблеми я ще у 2022 році звертався до МОЗ та висловив пропозиції, які стосувалися збільшення кількості бюро, медичного персоналу, рефрижераторів та іншого обладнання. Цю ж тему обговорювали на початку 2024 року у Координаційному штабі", - зазначив Лубінець.

Він повідомив, що нині ж, за даними Міністерства охорони здоров’я понад 2800 тіл та фрагментів загиблих військових вдалося ідентифікувати.

"Триває процес пошуку їх рідних для повернення для поховання. Також, зі слів представників державних органів, рідні не можуть знайти тіл захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається", - підкреслив омбудсмен, додавши, що Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих воїнів.

Нагадаємо, 16 лютого вдалося повернути з тимчасово окупованих територій в Україну тіла ще 58 полеглих українських захисників.

Скільки українських солдатів загинуло на фронті

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого розповів, що за час повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинули 31 тисяча українських воїнів.

"Кожна людина - це великі втрати. І це дуже великі втрати для нас. 31 000 українців військових загинула у цій війні", - повідомив президент.

Він додав, що втрати РФ становлять 180 тисяч.

Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих

Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих. Вони здатні обробляти ДНК-зразки за півтори години. Такі лабораторії дозволяють скоротити час, витрачений на ідентифікацію загиблих під час війни, з кількох років до трохи більше години.

Також в Україні розробляють порядок відбору ДНК-матеріалу у військовослужбовців.

ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового. Завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації загиблих.

У разі пошуку загиблих та зниклих безвісти під час війни, родичам рекомендується разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки.

Наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.

Зазвичай, у живих людей відбирають зразки крові, епітелій з ротової порожнини та зразки слини. Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням процесуально уповноваженої особи, тобто слідчого, або за дорученням суду.

Для порівняння ДНК-профілю ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Там вже її поміщають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором. Його присвоюють і при реєстрастрації невстановлених осіб.

Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб. Для цього у кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які приймають заяви.