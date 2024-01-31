Уряд спростив виплати сім'ям військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон

Відповідно до ухваленої постанови "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №884 і від 28 лютого 2022 р. №168", уряд спростив процедуру надання виплат родинам військовослужбовців, які потрапили в полон, зникли безвісти або були вбиті.

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Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що тепер оборонне відомство отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Це дозволить оперативно встановлювати членів родини військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти та яким належить грошове забезпечення.

"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам", – заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Згідно з повідомленням, зміни стосуються також встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9226 про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового, яким розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги.

Законопроєктом пропонується надати право військовим і працівникам критичної інфраструктури визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини, в тому числі і дітям.