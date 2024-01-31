Правительство упростило выплаты семьям военнослужащих, которые погибли, пропали без вести или попали в плен

В соответствии с принятым постановлением "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2016 года №884 и от 28 февраля 2022 года №168", правительство упростило процедуру предоставления выплат семьям военнослужащих, попавших в плен, пропали без вести или были убиты.

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Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что теперь оборонное ведомство получает упрощенный доступ к некоторым государственным реестрам и возможности электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Это позволит оперативно устанавливать членов семьи военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести и которым принадлежит денежное довольствие.

"Наша четкая позиция: родственники погибших, пропавших без вести или пленных воинов не должны тратить время и усилия на доказательство очевидных для них вещей. Если у государства есть такая информация – это будет происходить автоматически после соответствующей проверки граждан. Это значительно упростит и ускорит процесс выплат семьям", – заявила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Согласно сообщению, изменения касаются также установления полного круга членов семьи погибших, которым принадлежит единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен.

Напомним, в конце декабря прошлого года Верховная Рада приняла в целом законопроект №9226 о выплате денежной помощи в случае гибели военного, которым расширяется перечень лиц, имеющих право на получение единовременного пособия.

Законопроектом предлагается предоставить право военным и работникам критической инфраструктуры определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи, в том числе и детям.