Зеленський розповів, скільки українських солдатів загинуло на фронті

Президент Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинула 31 тисяча українських воїнів.

Про це він розповів під час прес-конференції.

"Кожна людина - це великі втрати. І це дуже великі втрати для нас. 31 000 українців військових загинула у цій війні", - каже президент.

Він додав, що втрати РФ становлять 180 тисяч.

За словами Зеленського, самі росіяни заявляють, що ЗСУ втратили більш ніж 100 000 вбитими, а вони лише від 35 до 60 тисяч.

"Це все брехня. Все це абсолютно маячня", - додав він.

Додамо, що волонтери "Книги пам'яті" створили графіку втрат за місяцями (допрацьована "Новинарнею"). Із неї випливає, що найбільше інформації у відкритих джерелах про загиблих воїнів України було в березні 2022 року – 2549 осіб. Найменше – в серпні 2023-го – 646.

Від початку 2023 року кількість верифікованих полеглих поступово зменшується (за винятками березня і червня), пише Історична правда.

"У медіапросторі з посиланням на різних українських політиків кружляє інформація про те, що 2022 року на день гинуло від 100 до 200 воїнів. Насправді це спотворена журналістами інформація. Зазвичай спікери казали про те, що бували дні, коли українська сторона втрачала по 100 й навіть по 200 воїнів.

Інформація, яку вдалося зібрати спільнотою "Книга пам'яті полеглих за Україну" та іншими групами ентузіастів, свідчить, що таких днів було небагато. Лише один — більш як 200, і 7 — понад 100. Усі вони припадають на зиму-весну 2022 року. Що ж до 2023 року, то, як правильно зазначали президент України Володимир Зеленський та інші, у дні цього року ЗСУ втрачали по 20–50 людей, що також підтверджується зібраними нашою спільнотою даними", - йдеться в публікації.

Під Бахмутом Росія втратила 100 тисяч військових

У травні минулого року речник Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що з початку грудня по кінець квітня Російська Федерація втратила 100 000 військових вбитими та пораненими лише в боях за Бахмут Донецької області.