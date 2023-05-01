Росія втратила 100 тисяч військових за п'ять місяців боїв за Бахмут — оцінка США

З початку грудня по кінець квітня Російська Федерація втратила 100 000 військових вбитими та пораненими лише в боях за Бахмут Донецької області.

Про це повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає Sky News.

За оцінками США, під час боїв за місто загинули 20 тисяч окупантів, а ще 80 000 отримали поранення. Половина з них належить до приватної військової компанії "Вагнер".

За словами Кірбі, оцінка втрат РФ базується на нещодавно розсекречених даних американської розвідки.

У Вашингтоні також вважають, що російський наступ на Бахмут зупинився і провалився.

Зауважимо, що згідно з офіційною інформацією Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 травня ЗСУ ліквідували 190 960 російських загарбників.

Дані: Генштаб

Нагадаємо, що секретні документи Пентагону, які просочилися в соціальні мережі, свідчать про те, що Росія втратила на фронті вдвічі більше солдатів, ніж Україна, з початку війни. У деякі дні співвідношення втрат на Сході України між українськими та російськими військовими сягає співвідношення 1 до 10.