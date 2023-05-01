Россия потеряла 100 тысяч военных за пять месяцев боев за Бахмут — оценка США

С начала декабря по конец апреля Российская Федерация потеряла 100 000 военных убитыми и ранеными только в боях за Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Sky News.

По оценкам США, во время боев за город погибли 20 тысяч оккупантов, а еще 80 000 получили ранения. Половина из них принадлежит к частной военной компании "Вагнер".

По словам Кирби, оценка потерь РФ базируется на недавно рассекреченных данных американской разведки.

В Вашингтоне также считают, что российское наступление на Бахмут остановилось и провалилось.

Отметим, что, согласно официальной информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 мая ВСУ ликвидировали 190 960 российских захватчиков.

Данные: Генштаб

Напомним, что проникшиеся в социальные сети секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что Россия потеряла на фронте вдвое больше солдат, чем Украина, с начала войны. В некоторые дни соотношение потерь на Востоке Украины между украинскими и российскими военными достигает соотношения 1 к 10.