В Минобороны рассказали, сколько оккупантов и техники ВСУ уничтожили за апрель

Украинские военные продолжают уничтожать врагов. За апрель ВСУ ликвидировали 16 970 российских солдат. Также им удалось превратить в металлолом 1200 единиц техники, два самолета и три вертолета.

Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его данным, защитники Украины уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск:

84 танка,

211 боевых бронированных машин,

238 артиллерийских систем,

17 РСЗО,

16 установок ПВО,

317 единиц автотехники,

63 единицы спецтехники.

Кроме этого нашими защитниками сбито 2 самолета, 3 вертолета врага, а также 228 БпЛА и 21 крылатую ракету.

По сообщению Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла в захватнической войне 190 960 военных, 3 700 танков, 7 192 ББМ и 2 921 артиллерийскую систему.

Также отмечается, что воздушные силы уже сбили 932 крылатых ракет.

Напомним, украинским защитникам удалось отбить все российские атаки на Лиманском направлении и взять в плен десяток оккупантов, а в Бахмуте ВСУ заставили врага отступить с занимаемых позиций.