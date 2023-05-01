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В Минобороны рассказали, сколько оккупантов и техники ВСУ уничтожили за апрель
Украинские военные продолжают уничтожать врагов. За апрель ВСУ ликвидировали 16 970 российских солдат. Также им удалось превратить в металлолом 1200 единиц техники, два самолета и три вертолета.
Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По его данным, защитники Украины уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск:
- 84 танка,
- 211 боевых бронированных машин,
- 238 артиллерийских систем,
- 17 РСЗО,
- 16 установок ПВО,
- 317 единиц автотехники,
- 63 единицы спецтехники.
Кроме этого нашими защитниками сбито 2 самолета, 3 вертолета врага, а также 228 БпЛА и 21 крылатую ракету.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По сообщению Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла в захватнической войне 190 960 военных, 3 700 танков, 7 192 ББМ и 2 921 артиллерийскую систему.
Также отмечается, что воздушные силы уже сбили 932 крылатых ракет.
Напомним, украинским защитникам удалось отбить все российские атаки на Лиманском направлении и взять в плен десяток оккупантов, а в Бахмуте ВСУ заставили врага отступить с занимаемых позиций.