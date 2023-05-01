РФ построила невиданные в мире укрепления, - британская разведка

С лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые не видели в мире много лет.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что защитные сооружения расположены не только у нынешней линии фронта, но и глубоко врыты в районах, которые сейчас контролирует Россия.

Изображения показывают, что Россия прилагает особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с многослойной оборонительной полосой возле села Медведевка.

Россия также вырыла сотни миль траншей в пределах международно признанной российской территории, в частности, в Белгородской и Курской областях.

По мнению британской разведки, такая защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российских военных тем, что Украина может добиться серьезного прорыва во время контрнаступления.

"Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местными чиновниками в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что Украина и НАТО угрожают России", - подчеркивают в разведке Британии.

Заметим, армия страны-агрессора РФ в ожидании контрнаступления ВСУ активно роет окопы и устанавливает укрепление на оккупированных территориях Украины. На сегодняшний день наиболее укрепленными районами являются Запорожская область и "ворота" в Крым.

Ранее в разведке Британии рассказали, помогут ли оккупантам построенные линии обороны удержать Мелитополь.