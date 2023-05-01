РФ побудувала небачені у світі укріплення, - британська розвідка

З літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які не бачили у світі багато років.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що захисні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко вкопані в районах, які зараз контролює Росія.

Зображення показують, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка.

Росія також вирила сотні миль траншей у межах міжнародно визнаної російської території, зокрема в Бєлгородській та Курській областях.

На думку британської розвідки, такий захист підкреслює глибоку стурбованість російських військових тим, що Україна може досягти серйозного прориву під час контрнаступу.

"Однак деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими чиновниками в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україна та НАТО "загрожують" Росії", - підкреслюють у розвідці Британії.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно риє окопи та встановлює укріплення на окупованих територіях України. Наразі найбільш укріпленими районами є Запорізька область та "ворота" до Криму.

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