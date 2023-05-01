Украинские военные в Бахмуте заставили врага отступить – Сырский

Украинским защитникам удалось отбить все российские атаки на Лиманском направлении и взять в плен десяток оккупантов, а в Бахмуте ВСУ заставили врага отступить с занимаемых позиций.

Об этом рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает медийная платформа Сил обороны Military Media Center.

По его словам, на Лиманском направлении защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы и россиянам не удалось захватить позиции ВСУ. В Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях, но потерпел неудачу.

Генерал-полковник отметил, что ситуация вокруг Бахмута и в самом городе довольно сложная, но на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции.

Сырский подчеркнул, что, несмотря на многочисленные потери, оккупанты пытаются продвинуться вперед и постоянно бросают в бой новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Однако взять город под контроль противнику не удается.

Последние дни показали, что РФ не готова к контрнаступлению Украины. К примеру, у "вагнеровцев" настолько мало боеприпасов, что им, возможно, придется отойти из Бахмута Донецкой области.