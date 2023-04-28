Май может стать ключевым месяцем войны в Украине - СМИ

Такое утверждение в западных СМИ появилось на фоне информации о том, что войска Киева ждут более теплой и сухой погоды для того, чтобы активно начать контрнаступление.

"Следующие 30-60 дней кампании будут решающими. Этой весной Украина в значительной степени поглотила и отвлекла российское наступление", - сказал экс-генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи, сообщает Newsweek.

Похожее мнение высказал и сотрудник Королевского института объединенных служб лондонского аналитического центра Ник Рейнольдс. Он считает, что лучшая погода более благоприятна для передвижения войск, поэтому характер операций изменится. Поэтому, по его мнению, май будет достаточно важным месяцем в войне.

Хорошая погода особенно важна для контрнаступления на Донбассе, где из-за долгосрочных боевых действий значительно снизилось качество дорожной сети.

Пофессор экономики французской бизнес-школы INSEAD Пушан Датт заявил, что время играет против Украины и для того чтобы сохранить поддержку Запада, украинцам нужна серьезная победа.

"Мир в скором времени может пойти дальше или потерять терпение. Следовательно, время является самым большим врагом Украины. В отличие от этого, Россия уверена, что они могут дождаться этого", - добавил Датт.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия перешла на оборонные позиции на всех участках боевых действий, кроме Бахмута, где московские войска понесли огромные потери, а также значительные потери для Украины.

Издание отмечает, что даже если следующий месяц будет решающим, и контрнаступление пройдет успешно, до конца этой войны еще далеко и, возможно, оно не будет завершено ни через месяцы, ни через годы.

В конце апреля Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению. Для его проведения ожидаются Божья воля, погодные условия и решения командования.