Травень може стати ключовим місяцем війни в Україні - ЗМІ

Таке твердження у західних ЗМІ з’явилася на тлі інформації про те, що війська Києва чекають теплішої та сухої погоди для того, щоб активно почати контрнаступ.

"Наступні 30-60 днів кампанії будуть вирішальними. Цієї весни Україна значною мірою поглинула та відвернула російський наступ", - сказав екс-генерал морської піхоти США Френк Маккензі, повідомляє Newsweek.

Схожу думку висловив і співробітник Королівського інституту об'єднаних служб лондонського аналітичного центру Нік Рейнольдс. Він вважає, що краща погода сприятливіша для пересування військ, тому характер операцій зміниться. Через це, но його думку, травень буде досить важливим місяцем у війні.

Хороша погода є особливо важлива для контрнаступу на Донбасі, де через довготривалі бойові дії значно знизилася якість дорожньої мережі.

Пофесор економіки французької бізнес-школи INSEAD Пушан Датт заявив, що час грає проти України і для того, щоб зберегти підтримку Заходу, українцям потрібна серйозна перемога.

"Світ незабаром може піти далі або втратити терпіння. Отже, час є найбільшим ворогом України. На відміну від цього, Росія впевнена, що вони можуть дочекатися цього", — додав Датт.

Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія перейшла на оборонні позиції на всіх ділянках бойових дій, окрім Бахмута, де московські війська зазнали величезних втрат, а також значних втрат для України.

Видання зазначає, що навіть якщо наступний місяць буде вирішальним, і контрнаступ пройде успішно, до кінця цієї війни ще далеко і, можливо, вона не буде завершена ні через місяці, ні через роки.

В кінці квітня Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу. Для його проведення очікуються божа воля, погодні умови та рішення командування.