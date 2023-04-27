"Усі хочуть чергової перемоги": Резніков заявив про перегріті очікування від контрнаступу

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає перегрітими очікування суспільства від контрнаступу ЗСУ. Про це він заявив в інтервʼю "РБК-Україна".

Урядовець повʼязує це з бажанням перемоги та очікуваннями на успіх.

"Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх", – висловився Резніков.

На питання про те, чи не бачить він шкоди від таких очікувань, міністр відповів, що не може це змінити.

"Тому ми погоджуємо з Генштабом і Ганна Маляр (заступниця міністра оборони, – ред.) потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де", – сказав він.

Нагадаємо, останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Своєю чергою координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що з покращенням погодних умов може відбутися й наступ із боку російських окупантів. У звʼязку з цим Штати посилюють допомогу Україні.