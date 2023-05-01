Хаотичные 72 часа показали, что РФ не готова к контрнаступлению Украины, – CNN

Долгожданное контрнаступление Украины выглядит неизбежным, тогда как последние 72 часа свидетельствуют о том, что Россия не готова к нему. Об этом пишет CNN в материале, обнародованном вечером воскресенья, 30 апреля, по киевскому времени.

Отмечается, что о недостаточной готовности страны-агрессора свидетельствует, во-первых, увольнение замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева, который отвечал за материально-техническое обеспечение. Минобороны РФ не сообщило об этом, а лишь издало указ, что этот пост теперь занимает Алексей Кузьменков.

"Мясник Мариуполя", как называют Мизинцева, наверняка имел достаточно неудач в катастрофической войне России, чтобы заслужить освобождение. Но это не отвечает на вопрос: почему сейчас? Устраняя ключевых министров за мгновение до того, как ее армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сообщения о беспорядках", – говорится в анализе Ника Пейтона Уолша.

Вторым фактором неготовности РФ автор указывает интервью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заявил, что у его боевиков настолько мало боеприпасов, что им, возможно, придется отойти из Бахмута Донецкой области.

CNN добавляет, что Пригожин не является самым надежным источником и предоставляет мало доказательств тому, что говорит, но Москва не поощряла бы такой публичный спор в этот "чувствительный момент". Об истощении российских запасов боеприпасов было известно давно, но предположение о неминуемом провале непосредственно перед контрнаступлением выглядит как серьезная попытка переложить вину.

"Время до начала движения Украины сокращается. То, что мы знаем об их эмоциональном состоянии или цели, почти равно нулю. И масштабы внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности Москвы только растут", – резюмирует автор материала.

Напомним, в последние месяцы политики и СМИ активно обсуждают потенциальное контрнаступление Украины. В конце марта Алексей Резников рассказывал, что такие действия ожидаются в апреле – мае по разным направлениям.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабное контрнаступление может начаться летом.

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что с улучшением погодных условий может произойти и наступление со стороны российских оккупантов. В связи с этим Штаты усиливают помощь Украине.