В США ожидают, что россияне начнут наступление на нескольких направлениях

С улучшением погодных условий в Украине российские силы могут пойти в наступление по нескольким направлениям. Поэтому Соединенные Штаты усиливают помощь Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для сдерживания противника и собственного контрнаступления.

Об этом рассказал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".

Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, что украинцы способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести”, - рассказал Кирби.

Он добавил, что США развивают мощности, которые предоставляют Украине, и подчеркнул, что ВСУ на сегодняшний день нуждаются в бронетехнике, артиллерии, средствах ПВО и другом материально-техническом обеспечении.

По его словам, в полевых условиях армии необходимо иметь возможность своевременного получения запчастей, еды, воды и топлива, а также других вещей, необходимых для непрерывной работы.

Начальник ГУР Минобороны рассказал, что 31 марта 2023 провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. По плану они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.