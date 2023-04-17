Очередное наступление России провалилось - Буданов

31 марта 2023 провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего, рассказал начальник ГУР Минобороны.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью NV.UA.

"31 марта они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного стратегического потенциала в России по состоянию на данный момент нет и в ближайшее время не будет. Россия перешла к стратегической обороне. Их задача - это удержать захваченные территории, сорвав нашу наступательную операцию по ее освобождению", - сказал Буданов.

Он отметил, что есть два исключения – попытка захватить Бахмут и полуоокружение Авдеевки с северной стороны. Но, по словам Буданова, "Бахмут они почти захватывают с июня 2022 года. Там ситуация сложная, но Бахмут как стоял, так и стоит". В других направлениях линия стоит в обороне.

Напомним, ранее Буданов заявил, что слив документов США выгоден в первую очередь России, но это никак не может повредить отношениям между Украиной и США.