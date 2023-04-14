Секретные документы: Буданов рассказал, кому выгодна утечка

Начальник ГУР Минобороны считает, что слив документов США выгоден в первую очередь России.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью ABC News, добавив, что информационная война такого рода не является чем-то новым.

"Россия является единственным бенефициаром этого", – сказал Буданов.

Он подтвердил, что говорил со своими американскими коллегами вскоре после того, как стало известно об утечке. Глава украинской разведки настаивал на том, что не существует "никакого риска", что это дело повредит отношениям между Украиной и США.

Буданов говорил о способности украинских военных добиться успеха в будущем и контрнаступлении, несмотря на то, что американские официальные лица в частных разговорах предполагали, что будущие успехи, скорее всего, будут более скромными, чем в прошлом году.

Глава ГРУ пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял неприкрытые ядерные угрозы президента России Владимира Путина и неудачное "зимнее наступление", которое закончилось минимальными достижениями и большими потерями. Изучая карту России, Буданов предусмотрел сейсмические изменения в соседней стране, которые, по его мнению, сыграют свою роль в завершении войны Путина в пользу Украины.

"Границы могут быть изменены. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, когда эта страна развалится", - сказал он.

Напомним, Федеральное бюро расследований США 13 апреля арестовало 21-летнего военнослужащего, который, по их мнению, связан со скандальной утечкой секретных документов американской разведки, касающихся международных отношений, в частности, войны в Украине.