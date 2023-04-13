В США задержали подозреваемого в масштабном "сливе" секретных документов разведки

Федеральное бюро расследований США 13 апреля арестовало 21-летнего военнослужащего, который, по их мнению, связан со скандальной утечкой секретных документов американской разведки, касающихся международных отношений, в том числе войны в Украине.

Как передает The New York Times, фигурантом является членом разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Дуглас Тейшейра. В четверг днем по местному времени несколько вооруженных винтовками сотрудников ФБР проникло в домовладение в городе Дайтон в Массачусетсе, задержав подозреваемого.

Отмечается, что он курировал группу под названием Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, объединявшую любителей оружия, расистских мемов и видеоигр и где сидели порядка 20-30 человек - в основном молодежь и подростки.

Сообщается, что еще несколько месяцев назад один из пользователей группы начал загружать туда сотни страниц разведывательных документов, "рассказывая ее членам, сблизившимся во время изоляции от пандемии, о важности быть в курсе мировых событий".

Как сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, Тейшейре вменяют изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, связанных с национальной обороной. По его словам, задержанный долежн уже в четверг предстать перед Федеральным окружным судом штата Массачусетс.

В ФБР, в свою очередь, сообщили о проведении следственных действий в доме Тейшейры. В ведомстве сообщили, что активно вели расследование с конца прошлой недели, а нынешний арест свидетельствует о "неизменной приверженности выявлению, преследованию и привлечению к ответственности тех, кто предает доверие нашей страны и ставит под угрозу нашу национальную безопасность".

NYT также сообщает, что нашло и пообщалось с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, где Тейшейра был администратором. С их слов выяснилось, что обсуждавшиеся ими документы должны были быть чисто информативными, однако привлекли широкое внимание после того, как один из подростков взял несколько десятков из них и разместил их на общедоступном онлайн-форуме.

Напомним, что в просочившихся документах содержались, среди прочего, карты с объектами ПВО Украины, обзор секретных планов Южной Кореи по доставке боеприпасов в Украину, прогнозы о сроках контрнаступления Украины и продолжительности войны, оценки деятельности генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также информация о возможной передаче оружия Украине от Сербии.

В то же время наибольшее беспокойство чиновников Белого дома и Пентагона, как подчеркивает NYT, вызвала степень актуальности некоторых "слитых" разведывательных данных, которым оказалось менее 40 дней.