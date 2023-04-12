Сербия согласилась вооружить Украину – документ разведки США

Сербия, единственная страна в Европе, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину. Однако, согласно секретному документу Пентагона, страна согласилась поставлять оружие Киеву или уже направила его.

Документ, в котором изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и оружии, был среди десятков секретных документов, опубликованных в Интернете в последние недели, сообщает Reuters.

В документе, который называется "Европа. Ответ на текущий российско-украинский конфликт" в форме диаграммы перечислены позиции 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

Отмечается, что согласно диаграмме, Сербия отказалась учить украинские военных, но обязалась отправить летальное оружие или уже предоставила его. Также было отмечено, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

Документ имеет грифы Secret и NOFORN, что запрещает его распространение иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и выбит печатью Объединенного комитета начальников штабов.

Офис президента Сербии Александра Вучича и украинское посольство комментировать ситуацию не стали. Однако правительство Вучича исповедовало нейтралитет в войне в Украине, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

Согласно документу, Пентагон разделил страны следующие категории:

страны, взявшие на себя обязательство предоставить обучение и летальную помощь;

страны, уже обеспечившие обучение, смертельную помощь или то и другое;

страны, имеющие военную способность и политическую волю "оказывать в будущем летальную помощь".

Австрия и Мальта были единственными странами, обозначившими "Нет" во всех категориях.

Известно также, что дипломаты работают над организацией разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича, но ситуация для этого нелегкая.