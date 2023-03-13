Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Башта заявил о необходимости как можно быстрее ввести санкции против России.

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Об этом Башта написал на своей личной странице в Instagram.

"Наша страна уже платит большую цену из-за отказа ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым. Как министр экономики, я не могу принять то, как много давления оказывается на президента, Александара Вучича, а мы молчим", – заявил сербский чиновник .

По его словам, сербское правительство не ввело санкции против РФ потому, что надеялось, что "конфликт закончится, что разум возобладает и что обе стороны наконец-то сядут за стол переговоров".

Заявление Башты уже осудила находящаяся в правительственной коалиции с Сербской прогрессивной партией Вучича партия "Объединенная Сербия". Ее лидер Драган Маркович заявил, что войну в Украине следует заканчивать за столом переговоров. А введение санкций против России, мол, боевые действия остановить не поможет.

Несколько дней назад сербский президент Александр Вучич заявил, что не может "поклясться", что Сербия когда-нибудь не введет санкции против России.

Напомним, Сербия даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжила сотрудничать со страной-агрессором. В частности, в мае 2022 года президент Сербии Вучич сообщил об обсуждении с Путиным нового контракта на поставку газа из РФ.

При этом Вучич поддерживает территориальную целостность Украины, о чем заявлял в январе 2023 года. В тот же месяц правительство Сербии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь в виде оборудования для поддержания энергосистемы.