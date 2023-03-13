ЕС продлил персональные санкции за подрыв территориальной целостности Украины, – журналист

Европейский Союз продлил санкции, введенные против причастных к подрыву территориальной целостности Украины. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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По его словам, ограничения касаются 1473 физических и 205 юридических лиц.

"Несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили - по крайней мере, пока", - написал он.

Напомним, в январе Совет Европейского Союза решил продлить еще на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции против отдельных секторов экономики РФ, которые были введены из-за вторжения в Украину. Речь шла об ограничениях, введенных еще в 2014 году.

В феврале было продлено действие санкций в отношении России из-за войны в Украине. Ограничения будут действовать по крайней мере до 24 февраля 2024 года. Они были введены перед началом полномасштабной российской агрессии в ответ на признание Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и расширены после "присоединения" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к РФ.