ЄС продовжив персональні санкції за підрив територіальної цілісності України, – журналіст

Європейський Союз продовжив санкції, запроваджені проти причетних до підриву територіальної цілісності України. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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За його словами, обмеження стосуються 1473 фізичних і 205 юридичних осіб.

"Попри деякі спекуляції, зі списку нікого не виключили – принаймні поки що", – написав він.

Нагадаємо, в січні Рада Європейського Союзу вирішила продовжити ще на шість місяців, до 31 липня 2023 року, санкції проти окремих секторів економіки РФ, які ввели через вторгнення в Україну. Йшлося про обмеження, запроваджені ще у 2014 році.

У лютому було продовжено дію санкцій щодо Росії через війну в Україні. Обмеження діятимуть щонайменше до 24 лютого 2024 року. Їх запровадили перед початком повномасштабної російської агресії у відповідь на визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" та розширили після "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України до РФ.