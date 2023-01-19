Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование

Правительство Сербии во время заседания 19 января приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь. Белград передаст первоочередное оборудование для поддержки энергосистем страны. Об этом сообщило сербское издание Dnevnik.

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Все оборудование передается как "подарок", заявили в Министерстве энергетики Сербии.

Однако в каких объемах Украина получит такую гуманитарную помощь от Сербии, пока не сообщается.

В преддверии этого президент Сербии Александар Вучич отметил, что его страна не может поддержать вторжение России в Украину и признает Крым и Донбасс украинскими территориями.

"Мы изначально говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и так будет всегда", – сказал он.

Напомним, что Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины, но против самой РФ Белград решил не вводить никаких ограничений. Более того, Сербия договорилась с Россией о поставках газа по "очень выгодной цене".

Сербия также не поддержала Украину оружием, а в Москве Белград считался партнером, если не союзником.