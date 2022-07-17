Хорватия не пропустила через границу президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич планировал в воскресенье, 17 июля, посетить Ясеновац и Пакрац в Хорватии с частным визитом, но Загреб не позволил ему въехать в страну. Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji list со ссылкой на свои источники в правительстве.

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Известно, что Вучич не придерживался ни одного протокола: он не сообщил ни посольству, ни властям Хорватии о своем визите. В Загребе считают, что таким образом сербский лидер хотел спровоцировать хорватских коллег.

"Он хотел со своими журналистами пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Андрей Пленкович и правительство четко сказали "нет". Мы независимое государство, член ЕС и НАТО, и он не может здесь делать, что хочет. Политика "всесербского мира" для него в Хорватии не сработает", - цитирует издание слова своего источника в правительстве.

В Ясеноваце во время Второй мировой войны был концлагерь, где были убиты многие сербы. Вучич, по его словам, хотел почтить память соотечественников, но в правительстве Хорватии видят в этом политический подтекст. Накануне он заявил, что якобы "до него ни один президент Сербии не находился в Ясеноваце". Хотя в 2010 году это делал тогдашний глава государства Борис Тадич.

"Здесь нет ни одного доброго намерения, ни одного поступка, который бы способствовал нормализации отношений. Он не дает нам информацию о пропавших без вести в годы Отечественной войны, он не говорит о том, как он будет преследовать военных преступников, он просто хотел создать хаос", — объяснил представитель правительства позицию Загреба.

Напомним, ранее Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы тот не мог посетить Сербию.

Заметим, что Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины, но против самой РФ Белград решил не вводить никаких ограничений. Зато Сербия договорилась с Россией о поставках газа по "очень выгодной цене".