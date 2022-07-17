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Хорватия не пропустила через границу президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич планировал в воскресенье, 17 июля, посетить Ясеновац и Пакрац в Хорватии с частным визитом, но Загреб не позволил ему въехать в страну. Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji list со ссылкой на свои источники в правительстве.
Известно, что Вучич не придерживался ни одного протокола: он не сообщил ни посольству, ни властям Хорватии о своем визите. В Загребе считают, что таким образом сербский лидер хотел спровоцировать хорватских коллег.
"Он хотел со своими журналистами пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Андрей Пленкович и правительство четко сказали "нет". Мы независимое государство, член ЕС и НАТО, и он не может здесь делать, что хочет. Политика "всесербского мира" для него в Хорватии не сработает", - цитирует издание слова своего источника в правительстве.
В Ясеноваце во время Второй мировой войны был концлагерь, где были убиты многие сербы. Вучич, по его словам, хотел почтить память соотечественников, но в правительстве Хорватии видят в этом политический подтекст. Накануне он заявил, что якобы "до него ни один президент Сербии не находился в Ясеноваце". Хотя в 2010 году это делал тогдашний глава государства Борис Тадич.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Здесь нет ни одного доброго намерения, ни одного поступка, который бы способствовал нормализации отношений. Он не дает нам информацию о пропавших без вести в годы Отечественной войны, он не говорит о том, как он будет преследовать военных преступников, он просто хотел создать хаос", — объяснил представитель правительства позицию Загреба.
Напомним, ранее Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы тот не мог посетить Сербию.
Заметим, что Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины, но против самой РФ Белград решил не вводить никаких ограничений. Зато Сербия договорилась с Россией о поставках газа по "очень выгодной цене".