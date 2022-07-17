Хорватія не пропустила через кордон президента Сербії

Президент Сербії Александар Вучич планував в неділю, 17 липня, відвідати Ясеновац і Пакрац в Хорватії з приватним візитом, але Загреб не дозволив йому в'їхати в країну. Про це повідомляє хорватське видання Jutarnji list з посиланням на свої джерела в уряді.

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Відомо, що Вучич не дотримувався жодного протоколу: він не повідомив ні посольство, ні владу Хорватії про свій візит. В Загребі вважають, що таким чином сербський лідер хотів спровокувати хорватських колег.

"Він хотів зі своїми журналістами перетнути хорватський кордон і робити тут, що йому заманеться. Але прем’єр-міністр Андрей Пленкович і уряд чітко сказали "ні". Ми незалежна держава, член ЄС і НАТО, і він не може тут робити, що хоче. Політика "всесербського світу" для нього в Хорватії не спрацює", — цитує видання слова свого джерела в уряді.

У Ясеноваці за часів Другої світової війни був концтабір, де було вбито багато сербів. Вучич, за його словами, хотів вшанувати пам'ять співвітчизників, але в уряді Хорватії вбачають в цьому політичний підтекст. Напередодні він заявив, що нібито "до нього жоден президент Сербії не був у Ясеноваці". Хоча в 2010 році це робив тодішній голова держави Борис Тадич.

"Тут немає жодного доброго наміру, жодного вчинку, який сприяв би нормалізації відносин. Він не дає нам інформацію про зниклих безвісти в роки Вітчизняній війні, він не говорить про те, як він буде переслідувати військових злочинців, він просто хотів створити хаос", — пояснив представник уряду позицію Загребу.

Нагадаємо, раніше Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, щоб той не міг відвідати Сербію.

Зазанчимо, що Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України, але проти самої РФ Белград вирішив не вводити жодних обмежень. Натомість Сербія домовилася з Росією про постачання газу за "дуже вигідною ціною".