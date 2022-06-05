Три країни закрили небо для літака Лаврова, щоб завадити главі МЗС РФ відвідати Сербію - ЗМІ

Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Тому візит чиновника до Сербії опинився під великим питанням, повідомляє сербська газета "Вечері новини".

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Лавров зібрався відвідати Белград 6-7 червня. У зв'язку із ситуацією президент Сербії Олександр Вучич вирішив зустрітися з послом Росії Олександром Боцан-Харченком.

Глава Сербії також заявив, що особисто візьметься за вирішення логістичних проблем, пов'язаних із візитом Лаврова до країни.

"Світ мав би хотіти почути російського міністра, але момент у зовнішній політиці такий, що "ніхто не хоче ні з ким розмовляти, а тим паче нікого слухати", - прокоментувала сербський прем'єр Ана Брнабіч .

Нагадаємо, Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України, але проти самої РФ Белград вирішив не вводити жодних обмежень.

Натомість Сербія домовилася з Росією про постачання газу за "дуже вигідною ціною".