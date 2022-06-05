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Три країни закрили небо для літака Лаврова, щоб завадити главі МЗС РФ відвідати Сербію - ЗМІ
Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили небо для російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Тому візит чиновника до Сербії опинився під великим питанням, повідомляє сербська газета "Вечері новини".
Лавров зібрався відвідати Белград 6-7 червня. У зв'язку із ситуацією президент Сербії Олександр Вучич вирішив зустрітися з послом Росії Олександром Боцан-Харченком.
Глава Сербії також заявив, що особисто візьметься за вирішення логістичних проблем, пов'язаних із візитом Лаврова до країни.
"Світ мав би хотіти почути російського міністра, але момент у зовнішній політиці такий, що "ніхто не хоче ні з ким розмовляти, а тим паче нікого слухати", - прокоментувала сербський прем'єр Ана Брнабіч .Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України, але проти самої РФ Белград вирішив не вводити жодних обмежень.
Натомість Сербія домовилася з Росією про постачання газу за "дуже вигідною ціною".